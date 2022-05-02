"Маріупольці впевнені, що росіяни марширують Хрещатиком, а Харків під контролем РФ": радник мера про інформаційну блокаду міста окупантами

Про це написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у telegram.



"Окупанти наглухо закрили всі інформаційні потоки в місто та назовні. Можна дивуватись, але маріупольці на зараз в місті впевнені, що російські солдати марширують Хрещатиком, Харків під контролем Росії та кожного чоловіка з Маріуполя при виїзді відправляють на фронт. Більш того, задля утримання цієї блокади окупанти жорстко контролюють фото та відео", - сказав Андрющенко.



За його словами фільмувати щось на камеру можна лише отримавши дозвіл російських солдатів. При виїзді міста також перевіряють та видаляють контент, який росіяни вважають забороненим.



"Саме тому ми дивуємось "картинкам мирного життя", а маріупольці жахаються того, що "Зеленський назвав всіх маріупольців зрадниками і пообіцяв тюрму кожному". Тому ми продовжимо розказувати правду про Маріуполь. І просимо всіх долучатись до Потоку правди. Інформація – то зброя. Пам’ятаєте це!"- додав радник мера.



За два місяці окупації Маріуполя росіяни вбили там вдвічі більше людей, ніж нацисти за два роки під час Другої світової війни.

Окупанти видають новонародженим маріупольцям свідоцтва про народження невизнаної "ДНР".

У Маріуполі окупанти змушують учнів писати в зошитах, що їх місто – це частина Ростовської області РФ.