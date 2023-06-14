Про це Маркарова розповіла в інтерв'ю The Page.

"Ми маємо поважати ті домовленості, які існують по певних видах американської зброї, яку ми обіцяли використовувати тільки та таким чином. США, як демократична країна, прислухається до своїх громадян, які не хочуть бути втягнутими у війну", - сказала Маркарова.

Вона додала, що про це свідчать опитування, які проводяться у Сполучених Штатах.

"Ми це чуємо від простих людей та бачимо в опитуваннях, бачимо по підтримці виводу збройних сил США з інших країн, де вони брали участь у військових операціях. Це позиція громадськості США, яка водночас дуже чітко підтримує нас в нашій боротьбі та підтримує надання нам для цього і зброї, й іншої допомоги", - зазначила Маркарова.

Водночас вона підкреслила, що Україна має право завдавати ударів по РФ відповідно до статті 51 ООН.

"Російські агресори постійно завдають ударів по нас зі своєї та інших територій — Білорусі, Каспійського та Чорного морів. Аби бути зовсім коректною, право на захист відповідно до статті 51 ООН дозволяє країні захищатися від нападу та здійснювати такі дії, яка країна визнає необхідними, не обмежуючись нашою територією", - зауважила Маркарова.