Маркевич пояснив, чому лідери збірної України не показали на Євро-2020 свого максимуму

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За його словами, збірна України досягла на чемпіонаті Європи позитивного результату, попри те, що грала нестабільно .

"Якщо відштовхуватися безпосередньо від результату, то він позитивний. Збірна України ще ніколи не доходила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Якщо ж говорити про гру, то питання є. Був хороший другий тайм у матчі з Нідерландами, перша половина гри з Північною Македонією. З Австрією зіграли відверто погано. Реабілітувалися в поєдинку зі Швецією. А ось матч проти англійців не можна занести нашій команді до активу", - сказав Маркевич.

Він пояснив такі перепади у грі залежністю збірної України від кількох лідерів, які підійшли до Євро-2020 не в найкращому стані.

"У нас є футболісти, без яких ми не можемо обійтися, і все залежить від того, в якій вони формі. Андрій Ярмоленко непогано виступив на турнірі. Руслану Малиновському травма так і не дала зіграти на своєму максимумі. Олександр Зінченко провів непростий сезон за "Манчестер Сіті", і десь його не вистачило. Хоча в поєдинку зі Швецією ми побачили цього виконавця в усій красі. Роман Яремчук ніби непогано виглядав, але вважаю, що цей нападник міг зіграти й краще", - переконаний Маркевич.

Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка вперше в своїй історії вийшла до плей-офф чемпіонату Європи та дісталася чвертьфіналу Євро-2020.

Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.

Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.

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