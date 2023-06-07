Маркевич розповів, чим займався під час семирічної паузи в кар'єрі

Про це повідомляє "ПРОфутбол Digital".

За словами Маркевича, всі сім років - він був в курсі усіх подій.

"Протягом 7 років я був в курсі всіх подій, дивився всі футболи, знаю футболістів. Правила футболу не змінили, не думаю, що система підготовки в когось сильно змінилася. В мене є свої погляди, я не збираюся їм зраджувати. Побачимо", - сказав головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич.

За свою кар'єру Мирон Маркевич встиг попрацювати у збірній України, харківському "Металісті", "Дніпрі", львівських "Карпат" та інших клубах.

Маркевич здобував бронзові і срібні медалі УПЛ. Виходив разом з "Дніпром" у фінал Ліги Європи.

З 2016 по 2023 рік Мирон Маркевич не займався тренерською діяльністю.