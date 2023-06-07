Маркевич розповів, чим займався під час семирічної паузи в кар'єрі
Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич запевнив, що під час семирічної паузи без тренерської роботи, він не забував про футбол
Про це повідомляє "ПРОфутбол Digital".
За словами Маркевича, всі сім років - він був в курсі усіх подій.
"Протягом 7 років я був в курсі всіх подій, дивився всі футболи, знаю футболістів. Правила футболу не змінили, не думаю, що система підготовки в когось сильно змінилася. В мене є свої погляди, я не збираюся їм зраджувати. Побачимо", - сказав головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич.
За свою кар'єру Мирон Маркевич встиг попрацювати у збірній України, харківському "Металісті", "Дніпрі", львівських "Карпат" та інших клубах.
Маркевич здобував бронзові і срібні медалі УПЛ. Виходив разом з "Дніпром" у фінал Ліги Європи.
З 2016 по 2023 рік Мирон Маркевич не займався тренерською діяльністю.
- 1 червня футбольний клуб "Карпати" уклав контракт з новим головним тренером. “Зелено-білих” очолив Мирон Маркевич.
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