Марку Цукербергу заборонили в'їзд у Росію: РФ запровадила санкції проти 29 громадян США і 61 громадянина Канади

Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Як заявили у МЗС, у "стоп-лист" внесли 29 американців з-поміж вищих керівників, бізнесменів, експертів і журналістів, "які формують русофобський порядок денний", а також дружин або чоловіків низки високопосадовців.

Усім, хто потрапив у санкційний список, заборонено в'їзд до Російської Федерації на безстроковій основі.

Серед американців, які відтепер не зможуть потрапити до Росії, крім засновника й голови ради директорів компанії Meta (колишня Facebook) Марка Цукерберга, – віце-президентка США Камала Гарріс і її чоловік Дуглас Емгоф, офіційний представник міністерства оборони США Джон Кірбі, виконавчий директор LinkedIn Раян Росланскі та інші.





Також Росія заборонила в'їзд 61 громадянинові Канади, як зазначено, "у відповідь на антиросійські санкції, що постійно вводяться офіційною Оттавою, включаючи заборону на в'їзд до Канади та інші дискримінаційні заходи проти російських офіційних осіб, військових, експертів і журналістів".



У "канадському" списку – причетні, на думку РФ, "до вироблення, обґрунтування та реалізації русофобського курсу правлячого в Канаді режиму" вищі державні посадовці, військовослужбовці, представники мас-медіа. Серед них – командувач ВМС країни Крейг Бейнс, директор служби безпеки та розвідки Девід Віньо, публіцисти Террі Глевін і Сабрина Мадо, прем'єри кількох провінцій Канади, голова Ліги українок Канади Галина Винник, мер Оттави Джим Уотсон та інші.

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