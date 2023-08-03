Про це пише The Guardian.

Зазначається, що публікації у Facebook датовані кінцем 2020 року, коли Букіуд жив і працював у Катарі. За словами адвоката, він видалив пости та закрив свій обліковий запис, коли дізнався, що його переслідують у Марокко.

Вердикт суду Касабланки "суворий і незрозумілий", заявив адвокат. Він додав, що, попри те, що його клієнт заперечував зв'язки з Ізраїлем, він не мав наміру образити короля.

Букіуд був засуджений за статтею 267-5 Кримінального кодексу, яка передбачає тюремне ув'язнення від шести місяців до двох років для тих, хто підриває монархію. Але цей термін може бути збільшений до п’яти років, якщо злочин вчинено публічно, в тому числі за допомогою електронних засобів.

Згідно з конституцією країни, зовнішні справи є прерогативою монарха, короля Мухаммеда VI. У грудні 2020 року Марокко та Ізраїль нормалізували відносини в рамках підтримуваних США угод Авраама. Після цього країни активізували співпрацю в сферах безпеки, торгівлі та туризму.

"Але не всі марокканці підтримують це, особливо після приходу до влади в грудні минулого року ультраправої коаліції на чолі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Багато марокканців також мають сильні пропалестинські погляди", - додали у повідомленні.