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Марокканця ув'язнили на 5 років за критику короля у Facebook

3 серпня, 2023 четвер
07:11
Світ в'язниця

У Марокко засудили до п'яти років в'язниці 48-річного Саіда Букіуда за критику короля у Facebook через нормалізацію відносин країни з Ізраїлем

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що публікації у Facebook датовані кінцем 2020 року, коли Букіуд жив і працював у Катарі. За словами адвоката, він видалив пости та закрив свій обліковий запис, коли дізнався, що його переслідують у Марокко.

Вердикт суду Касабланки "суворий і незрозумілий", заявив адвокат. Він додав, що, попри те, що його клієнт заперечував зв'язки з Ізраїлем, він не мав наміру образити короля.

Букіуд був засуджений за статтею 267-5 Кримінального кодексу, яка передбачає тюремне ув'язнення від шести місяців до двох років для тих, хто підриває монархію. Але цей термін може бути збільшений до п’яти років, якщо злочин вчинено публічно, в тому числі за допомогою електронних засобів.

Згідно з конституцією країни, зовнішні справи є прерогативою монарха, короля Мухаммеда VI. У грудні 2020 року Марокко та Ізраїль нормалізували відносини в рамках підтримуваних США угод Авраама. Після цього країни активізували співпрацю в сферах безпеки, торгівлі та туризму.

"Але не всі марокканці підтримують це, особливо після приходу до влади в грудні минулого року ультраправої коаліції на чолі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Багато марокканців також мають сильні пропалестинські погляди", - додали у повідомленні.

  • 17 червня повстанці, пов'язані з терористичним угрупованням "Ісламська держава", вбили в школі на заході Уганди щонайменше 41 людину, з них 38 - діти.

цензура
Африка
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