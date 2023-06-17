В Уганді бойовики, підпорядковані ІДІЛ, напали на школу: щонайменше 25 загиблих
Повстанці, пов'язані з терористичним угрупованням "Ісламська держава", вбили щонайменше 25 людей в школі на заході Уганди
Про це повідомляє BBC.
Окрім 25 загиблих внаслідок нападу на середню школу Лубіріра в місті Мпондве, ще вісім осіб залишаються у критичному стані в лікарні.
Як наголосили в поліції, навчальний заклад атакували 16 червня Союзні демократичні сили - угандійська група, яка базується в Демократичній Республіці Конго (ДРК) та підпорядковується "Ісламській державі".
Зазначається, що солдати переслідують бойовиків, які втекли до Національного парку Вірунга в ДРК.
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