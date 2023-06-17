Про це повідомляє BBC.

Окрім 25 загиблих внаслідок нападу на середню школу Лубіріра в місті Мпондве, ще вісім осіб залишаються у критичному стані в лікарні.

Як наголосили в поліції, навчальний заклад атакували 16 червня Союзні демократичні сили - угандійська група, яка базується в Демократичній Республіці Конго (ДРК) та підпорядковується "Ісламській державі".

Зазначається, що солдати переслідують бойовиків, які втекли до Національного парку Вірунга в ДРК.