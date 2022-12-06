Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра Марокко - Португалія відбудеться в Аль-Раяні та розпочнеться о 17:00. Наживо її покажуть регіональні телеканали Суспільного та Megogo.

На груповому раунді Марокко зіграло внічию з Хорватією (0:0), перемогло Бельгію (2:0), Канаду (2:1) та фінішувало першим у квартеті F.

Іспанія переграла Коста-Рику (7:0), звела внічию зустріч з Німеччиною (1:1), програла Японії (1:2) та стала другою у групі E.

У чвертьфіналі ЧС-2022 переможець пари Марокко - Іспанія 10 грудня зустрінеться із сильнішим у протистоянні між Португалією та Швейцарією.

ЧС-2022

1/8 фіналу

Марокко - Іспанія

Аль-Раян, стадіон "Едьюкейшн Сіті"

6 грудня, 17:00

Пряма трансляція на регіональних каналах Суспільного та Megogo

5 грудня у 1/8 фіналу у серії післяматчевих пенальті збірна Хорватії здолала Японію. У іншому матчі понеділка збірна Бразилії перемогла Південну Корею - 4:1.

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