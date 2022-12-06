Марокко - Іспанія: Де та коли дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу
У вівторок, 6 грудня, у першому раунді плей-офф чемпіонату світу-2022 в Катарі зустрічаються збірні Іспанії та Марокко
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра Марокко - Португалія відбудеться в Аль-Раяні та розпочнеться о 17:00. Наживо її покажуть регіональні телеканали Суспільного та Megogo.
На груповому раунді Марокко зіграло внічию з Хорватією (0:0), перемогло Бельгію (2:0), Канаду (2:1) та фінішувало першим у квартеті F.
Іспанія переграла Коста-Рику (7:0), звела внічию зустріч з Німеччиною (1:1), програла Японії (1:2) та стала другою у групі E.
У чвертьфіналі ЧС-2022 переможець пари Марокко - Іспанія 10 грудня зустрінеться із сильнішим у протистоянні між Португалією та Швейцарією.
ЧС-2022
1/8 фіналу
Марокко - Іспанія
Аль-Раян, стадіон "Едьюкейшн Сіті"
6 грудня, 17:00
Пряма трансляція на регіональних каналах Суспільного та Megogo
- 5 грудня у 1/8 фіналу у серії післяматчевих пенальті збірна Хорватії здолала Японію. У іншому матчі понеділка збірна Бразилії перемогла Південну Корею - 4:1.
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