Машина врізалась в кортеж Байдена
Автомобіль у штаті Делавер зіткнувся з запаркованим позашляховиком кортежу президента Джо Байдена. Він та перша леді не постраждали
Про це повідомляє AP.
Подія сталась під час того, як Байден йшов від передвиборчого штабу в місті Вілмінгтон до броньованого позашляховика, який очікував на нього.
У момент виходу зі штабу седан зіткнувся з автомобілем Секретної служби США. Після зіткнення водій спробував покинути закриту зону, але співробітники Служби безпеки оточили автомобіль зі зброєю і зажадали, щоб водій підняв руки.
Байдена супроводжували до автомобіля, де вже перебувала його дружина, і його швидко доправили додому.
За інформацією AP, ні він, ні перша леді не постраждали, а подія не вплинула на робочий графік президента.
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