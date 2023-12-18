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Машина врізалась в кортеж Байдена

18 грудня, 2023 понедiлок
05:50
Світ Джо Байден

Автомобіль у штаті Делавер зіткнувся з запаркованим позашляховиком кортежу президента Джо Байдена. Він та перша леді не постраждали

Про це повідомляє AP.

Подія сталась під час того, як Байден йшов від передвиборчого штабу в місті Вілмінгтон до броньованого позашляховика, який очікував на нього.

У момент виходу зі штабу седан зіткнувся з автомобілем Секретної служби США. Після зіткнення водій спробував покинути закриту зону, але співробітники Служби безпеки оточили автомобіль зі зброєю і зажадали, щоб водій підняв руки.

Байдена супроводжували до автомобіля, де вже перебувала його дружина, і його швидко доправили додому.

За інформацією AP, ні він, ні перша леді не постраждали, а подія не вплинула на робочий графік президента.

Новини ДТП
Джо Байден
США
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