Машина врізалась в кортеж Байдена

Про це повідомляє AP.

Подія сталась під час того, як Байден йшов від передвиборчого штабу в місті Вілмінгтон до броньованого позашляховика, який очікував на нього.

У момент виходу зі штабу седан зіткнувся з автомобілем Секретної служби США. Після зіткнення водій спробував покинути закриту зону, але співробітники Служби безпеки оточили автомобіль зі зброєю і зажадали, щоб водій підняв руки.

Байдена супроводжували до автомобіля, де вже перебувала його дружина, і його швидко доправили додому.

За інформацією AP, ні він, ні перша леді не постраждали, а подія не вплинула на робочий графік президента.