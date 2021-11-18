Маска знижує ризик зараження коронавірусом на 53%, - учені
Науковці з Шотландії та Австралії з'ясували, що правильне носіння маски зменшує ризик COVID-зараження більш, ніж наполовину
Про це повідомляє The Guardian.
"Систематичний огляд і мета-аналіз нефармацевтичних втручань вперше показали, що носіння масок, дотримання соціальної дистанції та миття рук - це ефективні заходи щодо стримування випадків захворювання, причому найбільш ефективним є носіння масок", - розповіли науковці з Единбурзького університету та університету Монаша (Мельбурн, Австралія).
Вчені встановили, що носіння масок і регулярне миття рук знижують ризик коронавірусної хвороби на 53%, а дотримання соціальної дистанції - на 25%.
Дослідники також вважають, що блокування та закриття кордонів, шкіл і робочих місць потребують додаткового аналізу, щоб дослідити їхній негативний вплив на населення.
Результати дослідження були отримані вченими на основі аналізу понад 30 експериментів з усього світу.
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