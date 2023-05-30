На таких темах акцентують міжнародні видання 30 травня:

Масова атака на Київ і моментальна відповідь дронами по Москві

Фото: КМВА

Топтемою світових ЗМІ стала трихвилева за добу атака росіян дронам та ракетами української столиці, внаслідок якої, на жаль, є потерпілі. Як зазначає The New York Times, цього місяця Росія посилила атаки на Київ, оскільки Україна готується до контрнаступу.

"Місяць невпинних атак столиці України сколихнув стомлене населення. Місцева влада заявила, що за 30 днів було скоєно 17 атак, що є одним із найгірших моментів у місті з моменту вторгнення. Українські офіційні особи кажуть, що концентровані спрямовані на те, щоб заплутати та вивести з ладу її системи протиповітряної оборони, а також залякувати та виснажити цивільного населення", – пишуть у виданні.

У Politico звернули увагу на те, що ці атаки відбулися через день після ще одного великого російського бомбардування дронами саме тоді, коли Київ відзначав річницю офіційного заснування, яке відбулося ще 1541 рік тому.

У Der Spiegel написали, що після масових обстрілів Києва, Україна хоче винищувачі Eurofighter. Президент України Володимир Зеленський подякував протиповітряній обороні країни за врятовані сотні життів. Він закликав до додаткової допомоги. Україна продовжує домагатися поставок винищувачів для ППО. "Якби Велика Британія та Німеччина об’єднали свої потужності для винищувача Eurofighter, це було б важливим кроком", – сказав міністр оборони Резніков.

Фото: gettyimages

У BBC відзначили, що одразу після останньої хвилі атаки на Київ, сьогодні зранку по Москві була чимала атака безпілотників, яка завдала незначних пошкоджень декільком будівлям. У понеділок голова української військової розвідки генерал Кирило Буданов попередив про швидку відповідь на серію ракетних ударів Росії по Києву.

У The New York Times також додали, що атаки на Росію тривають уздовж кордону з Україною. Антикремлівське воєнізоване угруповання, яке на початку цього місяця влаштувало вторгнення з території України на південь Росії, заявило, що атакувало кордон. "Черговий успішний перетин" кордону, повідомили у групі Добровольчого корпусу РФ.

Загострення на півночі Косово

Фото: gettyimages

Крім цього, світові ЗМІ чимало пишуть про загострення конфлікту в Косово. Через заворушення поранені десятки миротворців НАТО. Цікаво те, що Серби малювали на натівських авто літери "Z". Сербське населення незадоволене тим, що на виборах мерів перемогли албанці. При цьому серби ці вибори бойкотували. Як написали The Guardian, понад 30 миротворців НАТО були поранені на півночі Косова.

Італійські ЗМІ, які посилаються на заяву KFOR, спершу повідомили про 41 постраждалого миротворця НАТО, зокрема й 11 італійців, чий контингент є одним із найчисельніших у Косові. Пізніше в заяві KFOR були наведені дані про близько 25 постраждалих миротвроців.