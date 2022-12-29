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Огляд

Масований російський ракетний обстріл, допомога Україні від Заходу та новорічна ніч у Польщі без феєрверків. Світові ЗМІ про Україну 29 грудня

Андріана Стахів
29 грудня, 2022 четвер
21:35
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань 29 грудня опинилися масований обстріл України Росією, зокрема Києва та Львова, допомога генераторами та теплими речами від Заходу, зміни у війні, які спричинили українські контрнаступи та польські плани провести новорічну ніч без феєрверків через українських біженців – про це та не тільки говорили в цей день іноземні ЗМІ

The Guardian:

Росія випустила по Україні 69 ракет, із них 54 збили українські сили ППО. Згадують і про запущені та збиті "шахеди". Також видання пише, що Білорусь викликала до себе посла України через те, що збила над своєю територією українську ракету ППО. Фокус матеріалу на черговій масованій ракетній атаці.

У ще одному матеріалі британське медіа наголошує на тому, що виживання українців цієї зими буде складним, а сама зима буде найважчою з часів Другої світової війни. Тому різні західні організації посилено допомагають генераторами та теплими речами. 

Страхові компанії, які надавали послуги суднам, припиняють покриття військових ризиків для доставок по Росії, Україні та Білорусі. Причиною цьому стали можливі великі фінансові втрати. У статті зазначають, що це перший випадок, коли страховики мали можливість скасувати покриття для клієнтів після того, як Росія вдерлася в Україну в лютому, враховуючи, що більшість контрактів діють на 12-місячній основі та поновлюються 1 січня.

Окрім того, The Guardian публікує новину про те, що історія українця із Маріуполя, який подолав 140 миль разом зі своїм собакою, щоб опинитися у безпечному місці стала однією із десятка тих, що потраплять на виставку "Щоб ви взяли?" у Галереї 12 зірок у Європейському домі, Вестмінстерському будинку делегації ЄС у Великій Британії. Кураторкою виставки є відома письменниця та історикиня Френсіс Стонор Сондерс, а створена експозиція у співпраці з естонським фотографом Каупо Кіккасом.

The New York Times:

Американські журналісти також пишуть про масовані російські обстріли та чергові удари по енергетичній інфраструктурі України, про знеструмлені міста й пошкоджені об'єкти. Чергова атака, говорять у виданні, збільшила ймовірність того, що багато українців залишаться без світла на новорічні свята.

Інший матеріал NYT присвячений українцям та росіянам, які після початку повномасштабного вторгнення оселилися в турецькій Анталії. Передовсім йдеться про засилля росіян у містечку та шкоду від цього місцевим мешканцям. Наплив росіян, попри привезену до країни валюту, спричинив стрімке зростання цін, тому місцеві задумуються над тим, як довго це триватиме. Говорять і про посилення напруги між турками, українцями і росіянами, акти вандалізму та вимоги до останніх повертатися додому. "Мені здається, що ми здали їм Анталію, – каже 25-річний Четінкал. –  Я відчуваю, що тепер ми існуємо, щоб служити росіянам". Він разом із двома друзями разом орендували житло і важко працювали для того, аби вчасно за нього платити, тим часом господар сказав їм звільнити квартиру, бо він хоче підняти ціну і поселити туди росіян.

The Washington Post:

Як і більшість світових медіа, видання пише про масовану атаку на Україну. Акцент роблять на атаках Києва та Львова, наводячи повідомлення від української влади щодо поточної ситуації, зокрема щодо відсутності енергопостачання та чергових руйнувань енергетичної інфраструктури.

Ще один матеріал розповідає про український контрнаступ, який став шоком для Путіна та переламав хід війни. Тут спогадами та деталями діляться українські військові, які брали участь у контрнаступах на різних напрямках –  Херсон, Харківська область.

Також The Washington Post публікує своє дослідження українських контрнаступів на основі інтерв'ю із військовими, командирами та офіційною владою, виводячи із того 5 ключових висновків, серед яких копітка робота над плануванням операції, несподіваність її проведення, надто райдужні повідомлення про ситуацію Путіну та інші.

Politico:

Видання також присвячує всю свою увагу потужним російським обстрілам із наголосом на Києві та Львові.

BBC:

Британці у своїх новинах подають коментар начальника української розвідки Кирила Буданова про те, що бойові дії в Україні зайшли в глухий кут, оскільки ні Україна, ні Росія не можуть досягти значних успіхів.

Ще один матеріал також присвячений заяві Кирила Буданова, зокрема тезі про те, що війна в Україні ознаменувала кардинальні зміни для оприлюднення розвідданих.

CNN:

CNN повідомляє про 3 загиблих під час російських атак України на Харківщині та Донеччини, і про 7 постраждалих у Київській, Харківській та Франківській областях. Тут також про масовані ракетні атаки та готовність українців попри все зустріти новий рік.

Gazeta Wyborcza:

Видання присвячує ранковим обстрілам України два матеріали, наголошуючи на тому, що Росія хоче залишити українців у темряві на новий рік та виокремлюючи знеструмлення та атаку росіянами Львова.

Поряд із тим Польща задумується над тим, аби не використовувати феєрверки у новорічну ніч, причин для цього чимало, проте найважливіша – українці, які пережили бомбардування й обстріли та знайшли прихисток у дружній країні.

І нарешті Gazeta Wyborcza публікує думку російського політолога Івана Преображенського про те, що майбутнє Росії виглядає як похмура економічна та політична деградація на багато років. Путін у війні з Україною готовий пожертвувати не тільки будь-якою кількістю солдатів, але й всією економікою Росії.

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