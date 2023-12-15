Масове отруєння студентів у Полтаві: Держпродспоживслужбі не дозволили провести перевірку у навчальному закладі
Фахівці Держпродспоживслужби в Полтавській області не змогли потрапити до університетського кафе, де, як припускається, напередодні отруєння харчувалися студенти
Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.
У службі поділились, що намагались провести позапланову перевірку на підставі повідомлення про спалах гострих кишкових інфекцій у Полтавському юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого, яке надійшло від обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
У МОЗ заявили, що напередодні отруєння студенти харчувались саме у закладі "Студентське кафе".
"Захід державного контролю не був здійснений у зв’язку з неможливістю його проведення в законний спосіб, оскільки представники даного навчального закладу вчергове відмовили фахівцям Головного управління в доступі до здійснення заходу державного контролю. Для фіксації даного факту про недопуск державних інспекторів було повідомлено та здійснено виклик співробітників Нацполіції", - йдеться у повідомленні.
У Держпродспоживслужбі наголосили, що через неможливість проведення перевірки даного закладу та підтвердження його безпечності, існують ризики виникнення повторного спалаху гострих кишкових інфекцій.
- Раніше Полтавська ОВА заявила про госпіталізацію 27 студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого з гострою кишковою інфекцією.
- Проте заклад вищої освіти заперечив інформацію щодо госпіталізації його студентів.
- 9 грудня повідомлялось, що стан більшості студентів вже покращився.
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