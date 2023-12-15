Масове отруєння студентів у Полтаві:  Держпродспоживслужбі не дозволили провести перевірку у навчальному закладі

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.

У службі поділились, що намагались провести позапланову перевірку на підставі повідомлення про спалах гострих кишкових інфекцій у Полтавському юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого, яке надійшло від обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У МОЗ заявили, що напередодні отруєння студенти харчувались саме у закладі "Студентське кафе".

"Захід державного контролю не був здійснений у зв’язку з неможливістю його проведення в законний спосіб, оскільки представники даного навчального закладу вчергове відмовили фахівцям Головного управління в доступі до здійснення заходу державного контролю. Для фіксації даного факту про недопуск державних інспекторів було повідомлено та здійснено виклик співробітників Нацполіції", - йдеться у повідомленні.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що через неможливість проведення перевірки даного закладу та підтвердження його безпечності, існують ризики виникнення повторного спалаху гострих кишкових інфекцій.