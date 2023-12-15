Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Масове отруєння студентів у Полтаві:  Держпродспоживслужбі не дозволили провести перевірку у навчальному закладі

Масове отруєння студентів у Полтаві:  Держпродспоживслужбі не дозволили провести перевірку у навчальному закладі

15 грудня, 2023 п'ятниця
04:37
Суспільство Соціальна їдальня

Фахівці Держпродспоживслужби в Полтавській області не змогли потрапити до університетського кафе, де, як припускається, напередодні отруєння харчувалися студенти

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.

У службі поділились, що намагались провести позапланову перевірку на підставі повідомлення про спалах гострих кишкових інфекцій у Полтавському юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого, яке надійшло від обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У МОЗ заявили, що напередодні отруєння студенти харчувались саме у закладі "Студентське кафе".

"Захід державного контролю не був здійснений у зв’язку з неможливістю його проведення в законний спосіб, оскільки представники даного навчального закладу вчергове відмовили фахівцям Головного управління в доступі до здійснення заходу державного контролю. Для фіксації даного факту про недопуск державних інспекторів було повідомлено та здійснено виклик співробітників Нацполіції", - йдеться у повідомленні.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що через неможливість проведення перевірки даного закладу та підтвердження його безпечності, існують ризики виникнення повторного спалаху гострих кишкових інфекцій.

  • Раніше Полтавська ОВА заявила про госпіталізацію 27 студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого з гострою кишковою інфекцією.
  • Проте заклад вищої освіти заперечив інформацію щодо госпіталізації його студентів.
  • 9 грудня повідомлялось, що стан більшості студентів вже покращився.
Здоров'я
Україна
освіта
Полтава
Полтавщина
Читайте також:
генеральний директор Київстар GSM Олександр Комаров, Kyivstar, Київстар
13 грудня, 2023 середа
Хакерська атака на "Київстар" відбулась через обліковий запис співробітника компанії
Карта. Авдіївка_1212
14 грудня, 2023 четвер
В Авдіївці ворог просувається на півдні, загрожуючи зайняти всю лінію, - генерал-лейтенант Романенко
світ, міжнародний огляд
Автор Андріана Стахів
13 грудня, 2023 середа
Зеленський не зміг переконати Конгрес щодо допомоги, а Естонія та Фінляндія обіцяють допомагати захищати Україну. Акценти світових ЗМІ 13 грудня
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.03
    Продаж 41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 грудня
03:27
на фото Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що повернувся в Україну і перебуває у Львові. Президент підсумував результат міжнародного турне
02:46
Володимир Путін
"Росіяни та українці – єдиний народ": добірка російських фейків за 14 грудня
02:16
обстріл, ППО
Росія обстріляла Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 15 грудня
01:59
Оновлено
Україна - Євросоюз
Євросоюз погодив 12-й пакет санкцій проти РФ, - Reuters
01:17
Порту - Шахтар
"Шахтар" дізнався потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи. Коли жеребкування
00:50
У Маріуполі пролунали вибухи, виникла пожежа в районі базування окупантів
00:31
Зоря
"Зоря" розтрощила "Брейдаблік" у завершальному матчі Ліги конференцій
00:27
Сенат США
Сенат США відклав різдвяні канікули: ще раз голосуватиме за законопроєкт із допомогою Україні
2023, четвер
14 грудня
23:55
Netflix
Українські проєкти на Netflix за пів року переглядали понад 4 млн годин
23:33
Київрада
Депутати Київради ухвалили бюджет на 2024 рік
23:11
Оновлено
Україна ЄС
Єврорада оголосила про початок переговорів щодо вступу України в ЄС
22:59
OPINION
Віталій Портников
Про що брехав Путін: "пряма лінія". Колонка Віталія Портникова
22:10
Ексклюзив
Микола Княжицький
Нардеп Княжицький: "Спільно маємо зробити так, аби Україна й Польща виграли від нашого вступу до ЄС"
22:04
ПВК Вагнер
Рашисти залучають вагнерівців читати пропагандистські лекції дітям із ТОТ України
21:54
Санкції на алмази
Алмази та товари подвійного призначення: Британія посилила санкції проти РФ
21:38
Олена Шуляк
Олену Шуляк переобрали головою партії "Слуга Народу"
21:37
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі назвала монументальною віхою набуття Грузією статусу кандидата в ЄС
21:34
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Польська військова допомога залишиться незмінною. Колонка Сергія Згурця
21:13
Мая Санду
"Це наша спільна перемога": Мая Санду про початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС
20:49
Михайло Федоров
Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу відкритих даних Open Data Maturity
20:49
ЗСУ
Сили оборони за добу відбили 36 ворожих атак на Авдіївському напрямку, 13 – на Куп’янському
20:34
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Німеччини з неанонсованим візитом
20:28
На фото: актор Камден Той
Помер актор серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Камден Той
20:28
Оновлено
РФ атакувала Україну ракетами з МіГ-31К, на Хмельниччині є влучання, у Києві та області працювала ППО
20:04
Том Круз
Тому Крузу закидають роман із донькою ексдепутата держдуми РФ, яка була дружиною російського олігарха
20:03
OPINION
Галина Пагутяк
Нації повинні померти?
20:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 659-го дня війни: в Україні з’явився ще один Patriot, на Донеччині десантники знищили 10 танків, а в РФ вибух на нафтобазі
19:21
культура література Україна суспільство
В Україні оголосили переможців літературної премії Книга року BBC 2023
19:15
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:02
Інтерв’ю
Мустафа Джемілєв
Якщо наші проблеми прийдуть на ваш поріг, доведеться платити не грошима, а своїми життями, — Мустафа Джемілєв до європейців
19:02
Оновлено
Сенат США
Конгрес США затвердив рекордний оборонний бюджет на $886 млрд
18:49
Томас Бах
"Це одна з 28 воєн і конфліктів у світі": президент МОК Бах пояснив, чому росіян допустили до Олімпіади-2024
18:39
Фінляндія, кордон
Фінляндія закриє пункти пропуску на кордоні з РФ, які запрацювали 14 грудня вранці
18:34
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot, спецтехніка і боєприпаси: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
18:05
OPINION
Вікторія Сюмар
У Росії та США готуються до виборів. А в нас править телемарафон
18:03
Зібров
Зібров зізнався, як реагує, коли чує російську мову від молоді
18:02
Міністерство оборони
Міноборони виграло п'ять арбітражів на понад 900 млн грн
18:02
Партизани зафіксували місцерозташування російської техніки у Криму
Партизани зафіксували місце розташування російської техніки у Криму: її, ймовірно, перекинуть на Херсонський напрямок, - "Атеш"
17:48
Електроенергія
Укренерго отримало статус повноправного члена ENTSO-E: що це означає для України
17:41
Ексклюзив
Це створення для нас можливостей на морі та річках: Defense Express про морську коаліцію на підтримку України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV