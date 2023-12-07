Масове отруєння студентів у Полтаві: хворі у стані середньої тяжкості

Про це повідомив у Telegram очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Їм надають допомогу медпрацівники. На щастя, зі скаргами більше ніхто не звертався. За словами постраждалих, усі вони їли в закладі громадського харчування "Студентське кафе", яке розташоване на території Полтавської політехніки", - йдеться у повідомленні.

Фахівці Держпродспоживслужби і Центру контролю та профілактики хвороб разом зі слідчими поліції відібрали зразки харчових продуктів, питної води та змиви з контактних поверхонь у вказаному закладі харчування.

За даними ОВА, Нацоліція відкрила кримінальне провадження.