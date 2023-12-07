Масове отруєння студентів у Полтаві: хворі у стані середньої тяжкості
У Полтаві студенти, в яких діагностували гостру кишкову інфекцію, перебувають у медичних закладах у стані середньої важкості
Про це повідомив у Telegram очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Їм надають допомогу медпрацівники. На щастя, зі скаргами більше ніхто не звертався. За словами постраждалих, усі вони їли в закладі громадського харчування "Студентське кафе", яке розташоване на території Полтавської політехніки", - йдеться у повідомленні.
Фахівці Держпродспоживслужби і Центру контролю та профілактики хвороб разом зі слідчими поліції відібрали зразки харчових продуктів, питної води та змиви з контактних поверхонь у вказаному закладі харчування.
За даними ОВА, Нацоліція відкрила кримінальне провадження.
- Раніше Полтавська ОВА заявила про госпіталізацію 27 студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого з гострою кишковою інфекцією.
- Проте заклад вищої освіти заперечив інформацію щодо госпіталізації його студентів.
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