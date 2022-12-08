Про це 7 грудня заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

У доповіді ООН, підготовленій за результатами роботи місії, докладно розповідається, як російські війська вбивали цивільних осіб в українських населених пунктах Київської, Чернігівської та Сумської областей України з 24 лютого по 6 квітня 2022 року.

За словами Богнер, розглянуті у доповіді позасудові страти можуть становити воєнні злочини.

Так, у Бучі, яка перебувала під контролем російських військ з 5 по 30 березня, місія задокументувала вбивство 73 цивільних осіб (54 чоловіків, 16 жінок, двох хлопчиків та однієї дівчинки) і нині отримує підтвердження щодо вбивства ще 105 осіб.

"Просте текстове повідомлення, шматок камуфляжного одягу або запис про попередню військову службу могли мати фатальні наслідки (слугували приводом для страт, - ред.)", - сказала Богнер.

У доповіді зазначається, що на сьогодні ООН задокументувала насильницьку смерть 441 цивільної особи (341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків та 8 дівчат) у трьох регіонах лише за перші шість тижнів російського вторгнення. Водночас автори документа підкреслюють, що фактичні цифри, значно вищі, оскільки робота зі збирання підтверджень принаймні ще 198 вбивств триває.

"Цивільні особи ставали мішенями на дорогах під час пересування в межах або між населеними пунктами, у тому числі під час спроб втечі від бойових дій", - зазначила Богнер.

Вона розповіла, що "російські військові привозили цивільних осіб до імпровізованих місць утримання, а потім страчували в полоні. Тіла багатьох жертв були знайдені зі зв'язаними за спиною руками та вогнепальними ранами в голові".

Зазначається, що вбивали переважно осіб чоловічої статі (88% усіх страт).

У доповіді підкреслюється, що потрібно ще докласти чимало зусиль для притягнення винних до відповідальності. Управління ООН з прав людини не знайшло жодної інформації про те, що російська влада розслідує будь-який із таких випадків.

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