Матч Світоліної на Канарах перервали через несподівану причину

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На турнірі Жіночої тенісної асоціації в іспанському місті Тенерифе, що розташовано на Канарських островах, Світоліна виграла у Осоріо Серрано перший сет - 7:5. Другу партію довелося відкласти на сьогодні через те, що стало темно, а освітлення на арені виявилося недостатнім, аби завершити поєдинок ввечері.

Матч між українкою та колумбійкою буде дограно сьогодні о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, 18 жовтня Еліна Світоліна повернулась до ТОП-6 рейтингу WTA.

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