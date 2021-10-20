Матч Світоліної на Канарах перервали через несподівану причину
Матч української тенісистки Еліни Світоліної проти колумбійки Марії Каміли Осоріо Серрано у Тенерифе перевали через погане освітлення на корті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На турнірі Жіночої тенісної асоціації в іспанському місті Тенерифе, що розташовано на Канарських островах, Світоліна виграла у Осоріо Серрано перший сет - 7:5. Другу партію довелося відкласти на сьогодні через те, що стало темно, а освітлення на арені виявилося недостатнім, аби завершити поєдинок ввечері.
Матч між українкою та колумбійкою буде дограно сьогодні о 14:00 за київським часом.
- Нагадаємо, 18 жовтня Еліна Світоліна повернулась до ТОП-6 рейтингу WTA.
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