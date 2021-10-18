Світоліна повернулася у ТОП-6 кращих тенісисток світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 18 жовтня, WTA (Жіноча тенісна асоціація) опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. Українка Еліна Світоліна повернула позиції і з 7-ї позиції піднялась на 6-у.



У топ-100 рейтингу знаходяться ще три українки. Марта Костюк (53), Ангеліна Калініна (57) та Даяна Ястремська (76).



Лідером рейтингу WTA є Ешлі Барті з Австралії.