Світоліна знову втратила позиції у рейтингу кращих тенісисток світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 4 жовтня, WTA (Жіноча тенісна асоціація) опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. Українка Еліна Світоліна знову втратила позиції і з 6-ї позиції опустилася на 7-у.



У топ-100 рейтингу знаходяться ще три українки. Марта Костюк (58), Ангеліна Калініна (62) та Даяна Ястремська (75).



Лідером рейтингу WTA є Ешлі Барті з Австралії.