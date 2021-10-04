Світоліна знову втратила позиції у рейтингу кращих тенісисток світу
Українська тенісистка Еліна Світоліна вилетіла з топ-6 рейтингу WTA
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 4 жовтня, WTA (Жіноча тенісна асоціація) опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. Українка Еліна Світоліна знову втратила позиції і з 6-ї позиції опустилася на 7-у.
У топ-100 рейтингу знаходяться ще три українки. Марта Костюк (58), Ангеліна Калініна (62) та Даяна Ястремська (75).
Лідером рейтингу WTA є Ешлі Барті з Австралії.
- Нагадаємо, 5 вересня Еліна Світоліна у 1/8 фіналу відкритого чемпіонату США перемогла колишню першу ракетку світу Сімону Халеп з Румунії.
- 8 вересня Світоліна у чвертьфіналі US Open програла Лейлі Енні Фернандес з Канади.
- 27 вересня українська тенісистка Еліна Світоліна вилетіла з топ-5 рейтингу WTA.
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