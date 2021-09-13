Світоліна повернулась у ТОП-4 кращих тенісисток світу
Українська тенісистка Еліна Світоліна повернулась у топ-4 рейтингу WTA
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 13 вересня, WTA (Жіноча тенісна асоціація) опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. У першій десятці відбулась істотна зміна. Еліна Світоліна піднялась з 5-ї на 4-у позицію списку. Наомі Осака та Софія Кенін покинули топ-5.
Світоліна вперше з лютого 2020 року повернулася до топ-4 WTA.
У топ-100 рейтингу знаходяться ще три українки. Даяна Ястремська (53), Марта Костюк (56), Ангеліна Калініна (64).
Лідером рейтингу WTA є Ешлі Барті з Австралії.
- Нагадаємо, 5 вересня Еліна Світоліна у 1/8 фіналу відкритого чемпіонату США перемогла колишню першу ракетку світу Сімону Халеп з Румунії.
- 8 вересня Світоліна у чвертьфіналі US Open програла Лейлі Енні Фернандес з Канади
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