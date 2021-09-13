Світоліна повернулась у ТОП-4 кращих тенісисток світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 13 вересня, WTA (Жіноча тенісна асоціація) опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. У першій десятці відбулась істотна зміна. Еліна Світоліна піднялась з 5-ї на 4-у позицію списку. Наомі Осака та Софія Кенін покинули топ-5.



Світоліна вперше з лютого 2020 року повернулася до топ-4 WTA.



У топ-100 рейтингу знаходяться ще три українки. Даяна Ястремська (53), Марта Костюк (56), Ангеліна Калініна (64).



Лідером рейтингу WTA є Ешлі Барті з Австралії.

Нагадаємо, 5 вересня Еліна Світоліна у 1/8 фіналу відкритого чемпіонату США перемогла колишню першу ракетку світу Сімону Халеп з Румунії.

8 вересня Світоліна у чвертьфіналі US Open програла Лейлі Енні Фернандес з Канади