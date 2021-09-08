Світоліна програла у чвертьфіналі та вилетіла з US Open
Українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США програла Лейлі Енні Фернандес Халеп з Канади
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні у Нью-Йорку (США) п'ята ракетка світу Еліна Світоліна сперечалася за вихід до півфіналу US Open з Лейлою Енні Фернандес Халеп, яка займає у рейтингу Жіночої тенісної асоціації 73-те місце.
Українка здобула перемогу лише в другій партії - 6:3. Перший сет Світоліна програла 3:6, а третій закінчила з рахунком 6:6, де у тай-брейку боролась за півфінал. Проте сил не вистачило - 5:7.
У 1/4 фіналу турніру Великого шолому Фернандес зустрінеться з переможницею матчу між чешкою Барборою Крейчиковою та Аріною Сабаленкос з Білорусі.
US Open
1/4 фіналу
8 вересня
Еліна Світоліна (Україна) - Лейла Енні Фернандес (Канада) 3:6, 6:3, 6(5):6(7)
- Нагадаємо, 5 вересня Еліна Світоліна у 1/8 фіналу відкритого чемпіонату США перемогла колишню першу ракетку світу Сімону Халеп з Румунії.
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