Світоліна програла у чвертьфіналі та вилетіла з US Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні у Нью-Йорку (США) п'ята ракетка світу Еліна Світоліна сперечалася за вихід до півфіналу US Open з Лейлою Енні Фернандес Халеп, яка займає у рейтингу Жіночої тенісної асоціації 73-те місце.

Українка здобула перемогу лише в другій партії - 6:3. Перший сет Світоліна програла 3:6, а третій закінчила з рахунком 6:6, де у тай-брейку боролась за півфінал. Проте сил не вистачило - 5:7.

У 1/4 фіналу турніру Великого шолому Фернандес зустрінеться з переможницею матчу між чешкою Барборою Крейчиковою та Аріною Сабаленкос з Білорусі.

US Open

1/4 фіналу

8 вересня

Еліна Світоліна (Україна) - Лейла Енні Фернандес (Канада) 3:6, 6:3, 6(5):6(7)