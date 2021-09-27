Світоліна вилетіла з топ-5 кращих тенісисток світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 27 вересня, WTA (Жіноча тенісна асоціація) опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. Українка Еліна Світоліна з 4-ї позиції опустилася на 6-у.



У топ-100 рейтингу знаходяться ще три українки. Марта Костюк (57), Ангеліна Калініна (60) та Даяна Ястремська (72).



Лідером рейтингу WTA є Ешлі Барті з Австралії.