Світоліна вилетіла з топ-5 кращих тенісисток світу
Українська тенісистка Еліна Світоліна вилетіла з топ-5 рейтингу WTA
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 27 вересня, WTA (Жіноча тенісна асоціація) опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. Українка Еліна Світоліна з 4-ї позиції опустилася на 6-у.
У топ-100 рейтингу знаходяться ще три українки. Марта Костюк (57), Ангеліна Калініна (60) та Даяна Ястремська (72).
Лідером рейтингу WTA є Ешлі Барті з Австралії.
- Нагадаємо, 5 вересня Еліна Світоліна у 1/8 фіналу відкритого чемпіонату США перемогла колишню першу ракетку світу Сімону Халеп з Румунії.
- 8 вересня Світоліна у чвертьфіналі US Open програла Лейлі Енні Фернандес з Канади.
- 13 вересня Еліна Світоліна повернулась у топ-4 рейтингу WTA.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.56
Купівля 26.56Продаж 26.78
-
EUR
Купівля 31.01Продаж 31.39
- Актуальне
- Важливе