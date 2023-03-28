"Мавка" зібрала майже мільйон гривень за місяць прокату

Про це пише Держкіно.

Загалом, за весь час прокату вже було продано 779 798 квитків.

"Дякуємо усім, хто вже долучився до перегляду, й нагадуємо, що покази стрічки тривають. Приходьте у кіно усією родиною та не забувайте про сцену після титрів!", - додає Держкіно.