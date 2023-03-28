"Мавка" зібрала майже мільйон гривень за місяць прокату
За чотири вікенди прокату касові збори "Мавка. Лісова пісня" склали 98 634 367 гривень
Про це пише Держкіно.
Загалом, за весь час прокату вже було продано 779 798 квитків.
"Дякуємо усім, хто вже долучився до перегляду, й нагадуємо, що покази стрічки тривають. Приходьте у кіно усією родиною та не забувайте про сцену після титрів!", - додає Держкіно.
- Стало відомо, що "Мавка" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.
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