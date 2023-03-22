"Маячня": Суркіс відмовився коментувати інформацію про переїзд Луческу у Францію

Про це повідомляє FanDay.

"Немає сенсу коментувати цю маячню", – сказав президент київського "Динамо" Ігор Суркіс.

За інформацією Prosport, 2 тижні тому представники "Ніцци" провели зустріч з Мірчею Луческу у Польщі. Румунському тренеру презентували проєкт та обговорили філософію клубу.

Французи нібито хочуть, щоб 77-річний Луческу якнайшвидше очолив "Ніццу". Проте румунський фахівець попросив зачекати - він не хоче йти з "Динамо" посеред сезону: в умовах війни та на 4-й позиції в УПЛ.

Контракт Луческу з "Динамо" чинний до літа 2024 року. У 18-му турі УПЛ кияни програли "Зорі" 0:1 та з 33 очками залишилися на четвертій позиції. Луганці збільшили відрив від киян до 4 пунктів та йдуть третіми.

"Ніццу" зараз очолює Дідьє Дігар. Команда перебуває на 7-й позиції в турнірній таблиці Ліги 1.