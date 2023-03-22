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"Маячня": Суркіс відмовився коментувати інформацію про переїзд Луческу у Францію

22 березня, 2023 середа
23:11
Спорт Мірча Луческу

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс відреагував на інформацію щодо перемовин між головним тренером киян Мірчею Луческу та "Ніццою"

Про це повідомляє FanDay.

"Немає сенсу коментувати цю маячню", – сказав президент київського "Динамо" Ігор Суркіс.

За інформацією Prosport, 2 тижні тому представники "Ніцци" провели зустріч з Мірчею Луческу у Польщі. Румунському тренеру презентували проєкт та обговорили філософію клубу.

Французи нібито хочуть, щоб 77-річний Луческу якнайшвидше очолив "Ніццу". Проте румунський фахівець попросив зачекати - він не хоче йти з "Динамо" посеред сезону: в умовах війни та на 4-й позиції в УПЛ.

Контракт Луческу з "Динамо" чинний до літа 2024 року. У 18-му турі УПЛ кияни програли "Зорі" 0:1 та з 33 очками залишилися на четвертій позиції. Луганці збільшили відрив від киян до 4 пунктів та йдуть третіми. 

"Ніццу" зараз очолює Дідьє Дігар. Команда перебуває на 7-й позиції в турнірній таблиці Ліги 1.

  • 18 березня головний тренер "Динамо" Мірча Луческу натякнув, що погані результати київського клубу зараз - це не наслідок його роботи.
  • 22 березня повідомлялось, що "Ніцца" визначила Луческу - основним претендентом на посаду головного тренера.
футбол
Динамо
Франція
Ігор Суркіс
УПЛ
чемпіонат України
Мірча Луческу
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