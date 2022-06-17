Про це він сказав у відеозверненні.

П’ятий президент також наголосив, що українське суспільство, влада і опозиція мають об’єднатися для продовження європейських реформ та реалізації "дорожньої карти" членства в ЄС. Війна – не привід для гальмування реформ і згортання демократії, вважає Петро Порошенко.

"Я вітаю усіх вас зі схваленням Європейською Комісією позитивного Висновку щодо заявки України на членство в Європейському Союзі і чіткою рекомендацію для лідерів держав-членів надати нашій державі статус країни-кандидата. Щойно президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка була одягнута в українські кольори, оголосила цю велику і радісну звістку. Я дуже вдячний їй і всьому складу Єврокомісії за стратегічне і далекоглядне історично важливе рішення, яке обов’язково зміцнить і Україну, і увесь європейський континент", – говорить Порошенко.

Він наголосив, що український народ виборює власною звитягою, самопожертвою та кров’ю своє місце в Об’єднаній Європі.

"Поряд з укладенням Угоди про асоціацію, поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі та запровадженням безвізового режиму з ЄС, статус кандидата на членство в Євросоюзі стане історичною подією в процесі становлення незалежної української держави", – сказав Порошенко.

Він додав, що згадане рішення є також потужним сигналом агресору, який має нарешті зрозуміти, що йому не вдасться ані зупинити Україну, ані підірвати європейський проект, ані нав’язати власну хибну концепцію сфер впливу, ані вистояти перед силою демократії. На переконання Порошенка, коли західне важке озброєння допомагає нашим бійцям нищити ворога на полі бою, статус кандидата стане потужною геополітичною зброєю для наближення перемоги над імперським путінським режимом.

"Я закликаю лідерів держав-членів Євросоюзу схвалити стратегічно вірне рішення Європейської Ради і визнати нарешті Україну країною-кандидатом на членство в ЄС. Потужна єдність Європейської народної партії в цьому питанні – ключової політичної сімʼї в ЄС, а також знаковий візит чотирьох лідерів до Києва дозволяє із стриманим оптимізмом розраховувати на позитивні новини з Брюсселя вже наступного тижня, 23 червня", – додав лідер "Європейської Солідарності".

"Знаю, що і влада, і опозиція, і громадянське суспільство України здатні об’єднати зусилля для реалізації так званої дорожньої карти у сферах демократії, верховенства права та правосуддя, свободи ЗМІ та антикорупційної політики з метою якнайшвидшого початку передвступних переговорів. У своїй політиці завжди виходив з того, що війна – не привід для гальмування або відкладання реформ та згортання демократії. І Україна має зробити все можливе, щоб протистояти як зовнішнім викликам, так і викликам на шляху до повноцінного, повноправного членства в ЄС", – наголошує Порошенко.

Як відомо, Петро Порошенко під час Конгресу Європейської народної партії у Роттердамі і у виступах, і на численних зустрічах закликав найбільше партійне об’єдання ЄС підтримати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС – зокрема, з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європарламенту Робертою Метсолою.

У 2014 році була підписана Угода про асоціацію України з ЄС. Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно, в режимі телемосту, ратифікували цю Угоду 16 вересня 2014 року. П’ятий президент Петро Порошенко одразу в Раді підписав закон про ратифікацію.

З 1 січня 2016 року набула чинності Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС.

11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим для громадян України в країнах ЄС. Підписання угоди про безвізовий режим України з ЄС відбулося у Страсбурзі 17 травня 2017 року у присутності президента України Петра Порошенка та голови Європейського парламенту Антоніо Таяні.

7 лютого 2019 року за ініціативи п’ятого президента Порошенка Верховна Рада внесла зміни до Конституції і закріпила стратегічний курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО.

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