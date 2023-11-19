Точні дані про Зеленського, його знаходження та заходи безпеки у Росії перед вторгненням були, оскільки викриті агенти ФСБ Кулініч та Наумов були на керівних посадах в СБУ, а російський агент Демченко був начальником комітету з розвідки.

В оточенні президента було і є зараз чимало людей з проросійською біографією. Путін міг би почати війну з удару по українській владі, але не зробив цього, щоб схилити Зеленського та його оточення до необхідних росіянам рішень.

Усі розповіді про міфічних диверсантів, які хотіли пройти на Банкову, фактами не підтверджуються, все це виявилось фейками. Ракетних ударів теж не було.

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Насправді Зеленський зрозумілий для Путіна кандидат, з оточенням якого напрацьовані сталі контакти, прямі зв’язки з Єрмаком та Демченком збережені, все ясно. Яскравий приклад — обидва помічники агента ФСБ Сівковича — Данило Гетьманцев та Валерій Колюх — зараз є Слугами народу. І саме тому Путін намагається змінити ситуацію на фронті, й з часом дотиснути нашу владу на визнання окупації де-факто.

Тому навпаки, Майдан як антиросійський протест містить в собі для Путіна невідомі фактори — після Майдану або після виборів замість Зеленського прийде якась поки що невідома, нова, але точно набагато більш незалежна та антиросійська влада, і це точно невигідно Путіну.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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