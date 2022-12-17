Маю сумніви у тому, що переможе справедливість
Я не вірю у невідворотність покарання для зграї, яка ось уже стільки років мордує мою країну
Я не маю сумнівів у тому, що ми відіб'ємося.
Обов'язково відіб'ємося.
Я маю сумніви у тому, що переможе справедливість.
Без каяття змін не буде, а каяття – дар вдумливих і сильних. Де ж там взяти вдумливих?
Читайте також: У Росії не буде іншого шансу
Я не вірю у невідворотність покарання для зграї, яка ось уже стільки років мордує мою країну.
Не вірю у суд, не вірю у покаяння.
Особливо – у покаяння.
Вірю у затамовану безумну злобу на багато років.
Вірю у ненависть, яку передаватимуть з покоління у покоління.
Репарацій та контрибуцій добровільно ніхто не платитиме. Що зможемо відібрати, те наше, а решти чекати не доводиться
Читайте також: Словами про "кузькіну мать" війни не виграють
Та в усвідомлення скоєного, у бажання відкуплення – не вірю.
Не на тих натрапили.
І, до слова, репарацій та контрибуцій добровільно ніхто не платитиме. Що зможемо відібрати, те наше, а решти чекати не доводиться.
Та й розгрому повного не жду: надто великий ворог – у Тихий океан не скинемо.
А яка повна компенсація може бути без повного військового розгрому? Та ніяка! Немає у нас методів колективного Саприкіна! Немає!. Плювали вони на міжнародний суд.
Заповзуть у нору, зализуючи рани, а відтак знову полізуть назовні, розчепіривши пальці.
Без каяття змін не буде, а каяття – дар вдумливих і сильних.
Де ж там взяти вдумливих?
Про автора. Ян Валетов, письменник-фантаст
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе