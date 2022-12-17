Я не маю сумнівів у тому, що ми відіб'ємося.

Обов'язково відіб'ємося.

Я маю сумніви у тому, що переможе справедливість.

Без каяття змін не буде, а каяття – дар вдумливих і сильних. Де ж там взяти вдумливих?

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Я не вірю у невідворотність покарання для зграї, яка ось уже стільки років мордує мою країну.

Не вірю у суд, не вірю у покаяння.

Особливо – у покаяння.

Вірю у затамовану безумну злобу на багато років.

Вірю у ненависть, яку передаватимуть з покоління у покоління.

Репарацій та контрибуцій добровільно ніхто не платитиме. Що зможемо відібрати, те наше, а решти чекати не доводиться

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Та в усвідомлення скоєного, у бажання відкуплення – не вірю.

Не на тих натрапили.

І, до слова, репарацій та контрибуцій добровільно ніхто не платитиме. Що зможемо відібрати, те наше, а решти чекати не доводиться.

Та й розгрому повного не жду: надто великий ворог – у Тихий океан не скинемо.

А яка повна компенсація може бути без повного військового розгрому? Та ніяка! Немає у нас методів колективного Саприкіна! Немає!. Плювали вони на міжнародний суд.

Заповзуть у нору, зализуючи рани, а відтак знову полізуть назовні, розчепіривши пальці.

Без каяття змін не буде, а каяття – дар вдумливих і сильних.

Де ж там взяти вдумливих?