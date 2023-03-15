Про це він написав у Facebook.

Кремінь зазначив, що такі курси мають бути при кожній бібліотеці.

"Потрібно попрацювати над тим, щоб в Одесі і Одеській області значно збільшити мережу мовних курсів. Сьогодні в Україні діє понад 450 безкоштовних майданчиків із вивчення української мови, з яких в Одеській області - лише 18. Цього недостатньо при такому величезному запиті на них", - зазначив мовний омбудсмен.

Він навів дані соцопитування, згідно з яким близько 40% мешканців Одеської області вважають недостатній рівень володіння мовою перепоною на шляху переходу на українську.

"Влада має забезпечити доступ до вивчення української мови. При кожному університеті, при кожній бібліотеці мають бути безкоштовні або профінансовані з місцевих бюджетів курси та розмовні клуби", - наголосив Кремінь.

Він також повідомив, що у 2022 році надійшло 186 повідомлень щодо порушення вимог закону про застосування української мови у сфері обслуговування. Ці звернення продовжують надходити, зазначив омбудсмен.