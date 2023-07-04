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Головна Економіка Майже 150 км для 1 млн людей: почалось будівництво водогону в регіони, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, - Кубраков

Майже 150 км для 1 млн людей: почалось будівництво водогону в регіони, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, - Кубраков

4 липня, 2023 вiвторок
01:18
Економіка водогін

В Україні розпочали підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС

Про це повідомив у Facebook віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

За його словами, проєкт передбачає будівництво магістральних водогонів Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка.

Водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км. Реалізація проєкту забезпечить водою щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей, додав Кубраков.

"Водогін у буквальному сенсі прокладатимуть з нуля, з залученням міжнародних партнерів, які забезпечать закупівлю та логістику труб необхідного діаметру та насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання – завершити роботи якомога швидше", - заявив міністр.

Він нагадав, що уряд виділив 1,5 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а Агентство відновлення взяло на себе реалізацію проєктів будівництва водогонів.

Плани будівництва водогону

6 червня Кабмін виділив 1,5 млрд грн на будівництво нового магістрального водогону, який допоможе забезпечити Кривий Ріг, Нікополь і Марганець питною водою.

Основний проєкт – це будівництво водоводів нижче за місто Кривий Ріг від річки Інгулець до Південного водосховища.

"Інгулець ми будемо поповнювати з Карачунів. Перекидання води необхідно зробити на 30 кілометрів у кілька ниток труби діаметром 1020 мм плюс будівництво насосних, трансформаторних, іншої інфраструктури, закупівлі обладнання", - пояснив Вілкул.

При цьому запропоновано ще три допоміжні проєкти, які рятуватимуть місто від зневоднення, поки реалізується основний проєкт. Один із них фінансуватиме АрселорМіттал – найбільше металургійне підприємство міста.

Нині вже 25 днів водопостачання мешканців і підприємств здійснюється з резервів Південного водосховища й суттєво обмежене, заборонено поливання городів і дачних ділянок і роботу автомийок. 

3 липня Вілкул провів нараду щодо будівництва водогону "Інгулець - Південне" з віцепрем’єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим та головою профільного комітету ВР Оленою Шуляк. 

"Ситуація непроста, проєкт дуже масштабний, але роботи тривають", - написав він.

воєнні злочини Росії
Каховська ГЕС
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