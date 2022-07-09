Майже 18 тис. українських біженців подались на візу до Британії за сімейною схемою, - МВС

Про це пише GB News.

Видання повідомляє, що за сімейною схемою розпочато прийом 17 700 заявок, оформлено та офіційно подано 8900 заявок. За даними Міністерства внутрішніх справ, наразі підтверджено 640 заявок і видано 300 віз.

"По всій Європі та у Великій Британії було збільшено кількість персоналу, щоб забезпечити якнайшвидшу обробку заявок, зберігаючи необхідні перевірки безпеки", - йдеться у повідомленні.

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що впродовж минулих вихідних видали "близько 50" віз в межах сімейної схеми.

25 червня Мелінда Сіммонс, пані посол Сполученого Королівства в Україні розповіла що Велика Британія видала 130 тисяч віз для українців за двома доступними програмами. За її словами, британців, які запропонували житло значно більше ніж українців, які шукають притулку.

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