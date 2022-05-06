Майже 25 тис. військових, 1110 танків, 324 безпілотники та 199 літаків: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 6 березня окупанти втратили в Україні 24,9 тис. військових, 1110 танків, 502 системи артилерії, 324 безпілотники, 199 літаків і 155 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
- особового складу - близько 24900 (+200) військових;
- танків - 1110 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 2686 (+35) од.;
- артилерійських систем - 502 (+3) од.;
- РСЗВ - 171 (+2) од.;
- засоби ППО - 83 (+0) од.;
- літаків - 199 (+3) од.;
- гелікоптерів - 155 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 1926 (+19) од.;
- кораблів/катерів - 11 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 324 (+12) од.;
- спеціальної техніки - 38 (+0) од.;
- крилатих ракет - 90 (+1) од.
Упродовж 5 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Курахівському напрямках.
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