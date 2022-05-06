Майже 25 тис. військових, 1110 танків, 324 безпілотники та 199 літаків: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

особового складу - близько 24900 (+200) військових;

танків - 1110 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 2686 (+35) од.;

артилерійських систем - 502 (+3) од.;

РСЗВ - 171 (+2) од.;

засоби ППО - 83 (+0) од.;

літаків - 199 (+3) од.;

гелікоптерів - 155 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 1926 (+19) од.;

кораблів/катерів - 11 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 324 (+12) од.;

спеціальної техніки - 38 (+0) од.;

крилатих ракет - 90 (+1) од.

Упродовж 5 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Курахівському напрямках.

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