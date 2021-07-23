Майже 260 людей вважаються зниклими безвісти в ОРДЛО, - Денісова
Уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова заявила, що зниклими безвісти на окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 осіб
Про це вона повідомила у Telegram.
"Внаслідок збройної агресії РФ в ОРДЛО 258 осіб (у тому числі 67 військовослужбовців, резервістів) вважаються зниклими безвісти за особливих обставин", - повідомила омбудсмен.
Денісова додала, що робота пошуку має здійснюватися у рамках ТКГ, але процес заблоковано Росією.
Омбудсмен звернула увагу на проблеми пошуку зниклих безвісти у окупованому Криму.
"З 2014-го року Управлінням верховного комісара ООН з прав людини в Україні задокументовано 43 випадки насильницьких зникнень на території незаконно окупованого півострова. Ми маємо дані стосовно 11-ти таких людей", - зазначила Денісова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.96
Купівля 26.96Продаж 27.21
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.11
- Актуальне
- Важливе