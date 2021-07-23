Майже 260 людей вважаються зниклими безвісти в ОРДЛО, - Денісова

Про це вона повідомила у Telegram.



"Внаслідок збройної агресії РФ в ОРДЛО 258 осіб (у тому числі 67 військовослужбовців, резервістів) вважаються зниклими безвісти за особливих обставин", - повідомила омбудсмен.

Денісова додала, що робота пошуку має здійснюватися у рамках ТКГ, але процес заблоковано Росією.

Омбудсмен звернула увагу на проблеми пошуку зниклих безвісти у окупованому Криму.

"З 2014-го року Управлінням верховного комісара ООН з прав людини в Україні задокументовано 43 випадки насильницьких зникнень на території незаконно окупованого півострова. Ми маємо дані стосовно 11-ти таких людей", - зазначила Денісова.