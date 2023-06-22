Майже 29 тис. набоїв, тротил та детонатори: у Запоріжжі виявили схрон боєприпасів та вибухівки
У Запоріжжі правоохоронці виявили схрон з боєприпасами та вибуховими речовинами на території гаражного кооперативу
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Зазначається, що вибухівку та боєприпаси знайшли на території гаражного кооперативу. У сховку були:
- майже 29 тисяч набоїв калібру 7,62 та 5,45;
- 63 комплекти порохового метального заряду до артснарядів;
- 3 постріли до гранатометів;
- 51 підривач;
- 46 корпусів до різних гранат;
- 11 детонаторів та 600 г тротилу.
Вилучені боєприпаси направили на експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
- 5 червня на деокупованій території Харківської області виявили російський схрон зброї та боєприпасів.
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