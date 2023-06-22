Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що вибухівку та боєприпаси знайшли на території гаражного кооперативу. У сховку були:

майже 29 тисяч набоїв калібру 7,62 та 5,45;

63 комплекти порохового метального заряду до артснарядів;

3 постріли до гранатометів;

51 підривач;

46 корпусів до різних гранат;

11 детонаторів та 600 г тротилу.

Вилучені боєприпаси направили на експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.