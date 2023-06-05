Про це інформує Державне бюро розслідувань.

У лісосмузі на території Великобурлуцького району Харківської області знайшли тайник із російською зброєю.

У схроні були протитанкові гранати, міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, набої різного калібру та касетні боєприпаси, загальною вагою понад 10 тонн.

Також рашисти залишили знайдені протитанкову керовану ракету та зенітну установку "У-23".

"За оперативною інформацією зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ", - пише пресслужба. ДБР вилучило всю зброю та готує її для передачі одній з бригад ЗСУ.