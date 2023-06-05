Зенітна установка, міни та понад 10 тонн боєприпасів: на Харківщині знайшли схрон росіян
На деокупованій території Харківської області виявили чергову схованку із російською зброєю, яку рашисти не встигли забрати під час відступу
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
У лісосмузі на території Великобурлуцького району Харківської області знайшли тайник із російською зброєю.
У схроні були протитанкові гранати, міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, набої різного калібру та касетні боєприпаси, загальною вагою понад 10 тонн.
Також рашисти залишили знайдені протитанкову керовану ракету та зенітну установку "У-23".
- 22 квітня стало відомо, що в Лимані Донецької області під час стабілізаційних заходів Служба безпеки України викрила дев’ятьох ворожих поплічників та знайшла схрон із російським озброєнням.
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