Майже 300 людей з ОРДЛО та Криму записались на вакцинацію від COVID-19 на підконтрольній Києву території
Мінреінтеграції заявляє, що протягом червня на вакцинацію від коронавірусу записалися майже 300 громадян з тимчасово окупованих територій
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Від 3 червня 2021 року розпочався запис на щеплення проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях і належать до пріоритетних груп. Станом на 7 липня 2021 року на вакцинацію загалом записано 293 особи", - йдеться у повідомленні.
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У Донецькій області записалось 23 особи, в Луганській 249 та в Херсонській – 21.
У міністерстві заявили. що 74 особи провакциновані; 158 людей очікують вакцинації та 61 - не з’явилася на щеплення.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech в 10 пунктах вакцинації на підконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей.
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