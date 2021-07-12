Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Майже 300 людей з ОРДЛО та Криму записались на вакцинацію від COVID-19 на підконтрольній Києву території

Майже 300 людей з ОРДЛО та Криму записались на вакцинацію від COVID-19 на підконтрольній Києву території

12 липня, 2021 понедiлок
15:18
війна з Росією вакцинація

Мінреінтеграції заявляє, що протягом червня на вакцинацію від коронавірусу записалися майже 300 громадян з тимчасово окупованих територій

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Від 3 червня 2021 року розпочався запис на щеплення проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях і належать до пріоритетних груп. Станом на 7 липня 2021 року на вакцинацію загалом записано 293 особи", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: МОЗ почало запис на вакцинацію від COVID-19 жителів ОРДЛО та Криму

У Донецькій області записалось 23 особи, в Луганській 249 та в Херсонській – 21.

У міністерстві заявили. що 74 особи провакциновані; 158 людей очікують вакцинації та 61 - не з’явилася на щеплення.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech в 10 пунктах вакцинації на підконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Вакцинація
анексія Криму
ОРДЛО
Коронавірус
Читайте також:
Італія - Англія
12 липня, 2021 понедiлок
Італія - Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2020
Археологія, кістка віком 51 тис. років
10 липня, 2021 субота
Археологи знайшли витвір з кістки віком 51 тис. років та дійшли сенсаційного висновку про неандертальців
11 липня, 2021 неділя
Репер Серьога обійнявся з Лукашенком
Київ
+28
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.16
    Купівля 27.16
    Продаж 27.39
  • EUR
    Купівля 32.09
    Продаж 32.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
12 липня
17:51
"Наші історичні території": Путін написав статтю про "єдність росіян та українців"
17:36
В Укргідрометцентрі попередили про грозові дощі, спеку та шквали
17:29
автомат Калашникова
На в'їзді до Києва затримали авто, в якому виявили автомати Калашникова
17:28
Україна-Швеція
Україна очолила престижний рейтинг Євро-2020
17:17
Олексій Данілов
РНБО збереться на засідання 16 липня, але не в Києві, - Данілов
17:02
Китайський марсохід проїхав вже понад 400 метрів на Марсі
17:00
Денис Шмигаль
Штам “Дельта”: в Україні готуються до спалаху захворюваності на коронавірус
16:59
"Динамо" знайшло собі нового бомбардира у чемпіонаті Словаччини
16:59
"Доступна іпотека 7%": банки видали кредитів майже на 500 млн грн
16:57
хабар СБУ
СБУ викрила зловмисників, які пропонували хабар за легалізацію іноземців в Україні
16:44
Литва підсилить кордон з Білоруссю армійськими частинами через загрозу мігрантів
16:16
Микола Княжицький
"Слуги народу" хочуть таємно "пропхати" зміни до Закону про мову, – Микола Княжицький
16:16
Sea Breeze
Військові навчання "Sea Breeze" продемонстрували світу агресивну політику РФ у Чорному морі, - Шелест
16:16
Італія - Англія
Не вішай носа, - в англійському топ-клубі відреагували на расизм у сторону футболіста, який не реалізував вирішальний пенальті у фіналі Євро-2020
16:16
У Варшаві не пустили в літак естонського посла без маски
16:07
дтп
На Рівненщині водій виїхав на зустрічну смугу - загинуло подружжя, 2-річна дитина в реанімації
16:06
ДНР
"Міністра культури "ДНР"" судитимуть за посягання на територіальну цілісність України, йому загрожує 10 років тюрми
15:59
Джекі Чан
Джекі Чан заявив про бажання вступити в компартію Китаю
15:56
студент
В Україні набрав чинності закон про дозвіл передачі майна вишів, яке не використовується
15:55
Науковці у Китаї зібрали перший урожай "космічного насіння"
15:44
Олександр Корнієнко
Корнієнко: Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії
15:43
Ексклюзив
військові на підборах
Бойові посестри чи дівчатка на підборах: жінки в ЗСУ про парад до Дня незалежності
15:42
В аеропорту Одеси відкриють нову злітно-посадкову смугу
15:37
Pfizer вакцина
В Києві не виділено жодної дози Pfizer для вакцинації всіх охочих, - КМДА
15:32
В Ізраїлі Верховний суд дозволив одностатевим парам ставати батьками
15:27
коронавірус
У Бельгії померла жінка, яка заразилася одночасно двома штамами COVID-19
15:27
На Далекому Сході РФ на трасу впав танк. ВІДЕО
15:22
Конор Макгрегор
Можеш святкувати цю незаконну перемогу скільки хочеш, - Макгрегор звернувся до Пуар'є після поразки. ВІДЕО
15:18
хабар
Ексчиновника Генпрокуратури засудили до двох років в’язниці за хабар
15:16
У Грузії журналісти та опозиція зірвали засідання парламенту. Йде підготовка до оголошення недовіри уряду
15:12
вакцинація від коронавірусу
Інтервал між вакцинацією від COVID-19 та іншими хворобами можна скоротити до 14 днів, - МОЗ
15:08
Упродовж доби в Україні потонуло 32 людини, з початку липня зареєстровано 124 смерті на воді, - ДСНС
14:49
Керувались з РФ та закликали до війни: СБУ викрила проросійських інтернет-агітаторів
Керувались з РФ та закликали до війни: СБУ викрила проросійських інтернет-агітаторів
14:48
У Харкові депутат від ОПЗЖ відновив "камінь дружби з РФ", невідомі його знову зруйнували, - активісти
14:47
Георгій Бущан
Україна встановила ганебне досягнення на Євро-2020
14:41
Таліби
Таліби ведуть бої за стратегічне місто Газні на трасі Кабул-Кандагар
14:33
COVID-вакцина
В Україну прибули ще 500 тис. доз вакцини СoronaVac, - МОЗ
14:30
Ярослав Железняк
В бюджетному законопроєкті є поправки, які нівелюють мовний закон, - нардеп Железняк
14:23
Синоптики попередили про загрозу сходження селевих потоків та зсувів ґрунту у Карпатах
14:20
У Болгарії на парламентських виборах найбільше голосів отримали коаліція експрем'єра та партія шоумена-співака
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV