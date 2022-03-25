Майже 3,7 мільйона людей виїхали з України після вторгнення Росії, - ООН

Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН у справах біженців.



Загалом, вважають, що понад 10 мільйонів людей покинули свої домівки, у тому числі майже 6,5 мільйона є внутрішньо переміщеними особами.



За даними ООН, перетнули кордон з Польщею 2 мільйони 206 тисяч. На другому місці Румунія — 572 тисяч наших громадян. У Молдові — 376 тис. біженців.

В інші країни подалися:

в Угорщину — 336,701;

в Росію — 271,254;

в Словаччину — 263,959;

в Республіку Білорусь — 6,341.

Нагадаємо, більш ніж половина українських дітей через агресію РФ стали вимушеними переселенцями.

США приймуть до 100 тис. біженців з України.

Українські біженці, які прибувають до Шотландії, можуть отримати безкоштовну медичну допомогу та соціальні пільги.

Зазначають, що з 21 по 23 лютого до Російської Федерації переїхали 113 тисяч осіб з Донецької та Луганської областей.