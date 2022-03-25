Майже 3,7 мільйона людей виїхали з України після вторгнення Росії, - ООН
Станом на 24 березня, через повномасштабне вторгнення Росії, з України виїхали 3 725 806 людей
Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Загалом, вважають, що понад 10 мільйонів людей покинули свої домівки, у тому числі майже 6,5 мільйона є внутрішньо переміщеними особами.
За даними ООН, перетнули кордон з Польщею 2 мільйони 206 тисяч. На другому місці Румунія — 572 тисяч наших громадян. У Молдові — 376 тис. біженців.
В інші країни подалися:
- в Угорщину — 336,701;
- в Росію — 271,254;
- в Словаччину — 263,959;
- в Республіку Білорусь — 6,341.
- Нагадаємо, більш ніж половина українських дітей через агресію РФ стали вимушеними переселенцями.
- США приймуть до 100 тис. біженців з України.
- Українські біженці, які прибувають до Шотландії, можуть отримати безкоштовну медичну допомогу та соціальні пільги.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.18Продаж 33.25
- Актуальне
- Важливе