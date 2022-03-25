Українські біженці, які прибувають до Шотландії, можуть отримати безкоштовну медичну допомогу та соціальні пільги
Зміни до чинного законодавства Шотландії передбачають для українських біженців безоплатне лікування та соціальні виплати у деяких випадках
Про це повідомляє Bloomberg.com.
Міністр охорони здоров'я Шотландії Хумза Юсаф пояснив, що цей крок спрямованих на те, щоб ті, хто тікає від російського вторгнення, отримали "найтепліший прийом".
За його словами українські біженці зможуть вимагати виплати на дитину та виплату через інвалідність, якщо вони мають право на отримання.
"Зняття плати за медичне обслуговування та надання доступу до пільг є практичним кроком у забезпеченні того, щоб ті, хто був змушений покинути свої домівки та країну, могли жити безпечно та комфортно в Шотландії стільки, скільки їм це потрібно", - скзав Юсаф.
- Нагадаємо, більш ніж половина українських дітей через агресію РФ стали вимушеними переселенцями.
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