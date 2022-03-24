Більше половини українських дітей через агресію РФ стали вимушеними переселенцями, - ЮНІСЕФ

Про це повідомили у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).



За їх інформацією, місяць війни в Україні призвів до переміщення 4,3 млн дітей – більше половини від 7,5 млн дитячого населення країни. Сюди входить понад 1,8 млн дітей, які переїхали в сусідні країни як біженці, і 2,5 млн дітей, які зараз перебувають у внутрішньому переміщенні всередині України.



"Війна спричинила одне з найшвидших масових переміщень дітей з часів Другої світової війни", – повідомила виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.



За даними УВКПЛ, з початку війни 24 лютого в Україні загинули 78 дітей, 105 отримали поранення. Проте ці цифри представляють лише ті звіти, які ООН змогла підтвердити. Справжня кількість, ймовірно, набагато вища.



Війна також мала руйнівні наслідки для цивільної інфраструктури та доступу до основних послуг.



Зокрема Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про 52 напади на заклади охорони здоров’я по всій країні за останні чотири тижні, тоді як Міністерство освіти і науки України повідомило про пошкодження понад 500 закладів освіти.

За оцінками, зараз 1,4 млн людей не мають доступу до безпечної води, тоді як 4,6 млн людей мають обмежений доступ до води або ризикують бути відключеними. Понад 450 000 дітей у віці від 6 до 23 місяців потребують додаткового харчування.



ЮНІСЕФ уже спостерігає зниження частоти проведення планових дитячих щеплень, у тому числі проти кору та поліомієліту. Це може швидко призвести до спалаху захворювань, особливо в переповнених районах, де люди ховаються від російських обстрілів.



ЮНІСЕФ та його партнери працюють над тим, щоб охопити гуманітарною допомогою дітей в Україні та сусідніх країнах.



Зокрема ЮНІСЕФ доставили медичні товари до 49 лікарень у 9 регіонах, включаючи Київ, Харків, Дніпро та Львів, покращивши доступ до медичної допомоги для 400 000 матерів, новонароджених та дітей.



ЮНІСЕФ продовжує роздавати воду та предмети гігієни в громадах, які перебувають в облозі.

Крім того, ЮНІСЕФ збільшує кількість мобільних груп захисту дітей, які працюють у зонах гострих конфліктів.

Вони також доставили 63 вантажівки рятувальних засобів для забезпечення потреб понад 2,2 млн людей. Найближчими тижнями ЮНІСЕФ розпочне екстрені грошові перекази найбільш вразливим сім’ям і створить дружні для дітей місця в ключових місцях по всій країні.



Щоб захистити та підтримати мільйони дітей та сімей, які втекли з України, ЮНІСЕФ та УВКБ ООН у партнерстві з урядами та організаціями громадянського суспільства створили "Блакитні точки" — безпечні місця для дітей та жінок на одному місці. "Блакитні точки" надають ключову інформацію сім’ям, які подорожують, допомагають ідентифікувати дітей без супроводу та дітей, розлучених із сім’єю, та забезпечують їх захист. Вони також є центром для основних послуг.

Такі центри вже створені в країнах, які приймають українських дітей та жінок, і будуть розширюватися найближчими днями, зокрема у кількості понад 20 штук тільки у Польщі.



Станом на 11 березня, більше 1 млн українських дітей стали біженцями, - ЮНІСЕФ