Вже більше 1 млн українських дітей стали біженцями – ЮНІСЕФ

Про це повідомляє ЮНІСЕФ, передає "Еспресо.TV".

"Кількість дітей, які переїжджають, вражає. Це свідчить про те, наскільки відчайдушною стала ситуація для дітей та сімей в Україні", – сказав регіональний директор ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Афшан Хан.

"Діти залишають усе, що знають, у пошуках безпеки. Це розриває серце", - додав він.

Більшість із сім’ями втекли до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.

ЮНІСЕФ відправила в Україну 6 вантажівок з майже 70 тонами гуманітарної допомоги. Постачання включає засоби індивідуального захисту та медичні, хірургічні та акушерські набори.

За даними ООН, щонайменше 2,3 мільйона людей покинули свої домівки в Україні від початку російського вторгнення. В ООН очікують що найближчими днями їхня кількість зросте до 4 млн.

У Польщу від війни в Україні втекли вже більше мільйона наших співгромадян.

Близько 300 тисяч, за повідомленням МЗС, виїхали у Молдову.

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