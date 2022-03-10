У найближчі дні число біженців з України може скласти 4 млн, - ООН

Про це повідомляє Sky News з посиланням на чиновника UNHRC – Рада ООН з прав людини, інформує Еспресо.TV

Він зазначає, що вчора, 9 березня, UNHRC (Рада ООН з прав людини) проінформував провідних міжнародних донорів про те, що кількість біженців з України вже перевищує 2,2 млн.

Також представник ООН висловив стурбованість, що їх може стати чотири мільйони протягом наступних кількох днів.

"Це безпрецедентні переміщення людей у Європі чи, мабуть, де-небудь ще в світі", - заявив представник Рада ООН з прав людини.

Нагадаємо, у Польщу від війни в Україні втекли вже більше мільйона наших співгромадян.

Близько 300 тисяч, за повідомленням МЗС, виїхали у Молдову.

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