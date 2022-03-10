Молдова прийняла вже близько 300 тис. біженців з України, - МЗС
Це більше 10% населення країни, яке становить 2,6 млн чоловік, а також найвищий відсотковий показник з усіх країн Європи, які приймають біженців з України.
Про це у коментарі Sky News повідомив керівник МЗС Молдови Ніку Попеску, інформує Еспресо.TV
За два тижні з початку повномасштабної війни з України до Молдови виїхали 300 тисяч людей. За словами голови МЗС, з цих людей 270 тисяч – українці, і ще 30 тисяч – іноземці, які проживали в Україні.
107 тисяч людей залишились у Молдові і не їдуть далі у Європу; з них 46 тисяч – неповнолітні.
Близько 10 тисяч біженців наразі проживають у тимчасових центрах, решта – у приватних домівках родичів, друзів або волонтерів.
За словами Ніку Попеску, утримання кожної людини обходиться державі у $25 на день, третину цієї суми покривають з держбюджету, решту – з коштів, наданих іншими країнами та гуманітарними організаціями.
Попеску зазначив, що біженці з України є великим викликом для країни, але ще більшим є небезпека вторгнення Росії, яке може відбутись, коли Україна з допомогою західних партнерів не втримає ворога.
Відзначимо, що населення самої Молдови - 2,6 млн осіб.
- Нагадаємо, Молдова з першого дня широкомасштабного наступу Росії почала приймати біженців з України.
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