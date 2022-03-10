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Молдова прийняла вже близько 300 тис. біженців з України, - МЗС

10 березня, 2022 четвер
19:35

Це більше 10% населення країни, яке становить 2,6 млн чоловік, а також найвищий відсотковий показник з усіх країн Європи, які приймають біженців з України.

Про це у коментарі Sky News повідомив керівник МЗС Молдови Ніку Попеску, інформує Еспресо.TV

За два тижні з початку повномасштабної війни з України до Молдови виїхали 300 тисяч людей. За словами голови МЗС, з цих людей 270 тисяч – українці, і ще 30 тисяч – іноземці, які проживали в Україні.

107 тисяч людей залишились у Молдові і не їдуть далі у Європу; з них 46 тисяч – неповнолітні.

Близько 10 тисяч біженців наразі проживають у тимчасових центрах, решта – у приватних домівках родичів, друзів або волонтерів.

За словами Ніку Попеску, утримання кожної людини обходиться державі у $25 на день, третину цієї суми покривають з держбюджету, решту – з коштів, наданих іншими країнами та гуманітарними організаціями.

Попеску зазначив, що біженці з України є великим викликом для країни, але ще більшим є небезпека вторгнення Росії, яке може відбутись, коли Україна з допомогою західних партнерів не втримає ворога.

Відзначимо, що населення самої Молдови - 2,6 млн осіб.

  • Нагадаємо, Молдова з першого дня широкомасштабного наступу Росії почала приймати біженців з України.

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Молдова
біженці
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