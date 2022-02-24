Про це повідомила президент Молдови Майя Санду в Twitter, інформує "Еспресо.Захід".

Сьогодні, 24 лютого, Молдова почала приймати біженців з України.

"Перші городяни України прибувають до Молдови. За сьогодні понад 4000 переходів", - повідомила президент Молдови Майя Санду.

За її слів, уряд Молдови вже розгорнув центри тимчасового розміщення українців поблизу села Паланка та міста Окниці.

"Наші кордони відкриті для громадян України, які потребують безпечного транзиту або перебування", - написала Майя Санду.

Нагадаємо, Львів уже прийняв тисячу біженців. У кожному районі Львова створений центр, який приймає речі для потреб біженців.

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