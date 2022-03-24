США приймуть до 100 тис. біженців з України, - AP

Про це пише Associated Press.



Чиновник говорив на умовах анонімності.



Як повідомляє видання, Білий дім уже кілька тижнів заявляв, що США приймуть біженців з України, але чиновники очікували, що більшість з них захоче залишитися в Європі, щоб залишатися поруч зі своєю батьківщиною або з членами сімей у Східній Європі.



Агенції з питань біженців закликали адміністрацію Байдена зробити більше, заявляючи, що США можуть прискорити в'їзд українців, які вже подавали заявки на в'їзд до Сполучених Штатів через програму країни для біженців, або збільшити загальну кількість українців, які могли б приїхати в США.



Про те, що адміністрація Байдена оголосить про намір прийняти 100 000 українських біженців також повідомляють і інші видання. До прикладу, Politiko додає, що Білий дім надає пріоритет українцям, які прагнуть возз’єднання з родиною в США, а також ЛГБТК-людей, журналістів, дисидентів та активістів.



За даними Державного департаменту, станом на 22 березня США прийняли 7888 біженців у 2022 фінансовому році. Річний ліміт біженців на 2022 фінансовий рік становить 125 000. Українські біженці не зараховуватимуться до цієї цифри, якщо вони не будуть прийняті за програмою біженців.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ з України вимушено виїхало понад 3,6 млн громадян.

Уряд США планував полегшити процедуру прибуття українців-біженців.