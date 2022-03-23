США полегшать правила в'їзду українських біженців, - Reuters
США цього тижня планують полегшити процедуру прибуття українців-біженців
Про це повідомляє Reuters
За інформацією джерела, в Америці прискорять обробку віз для родичів громадян США та власників "Green-card", а також призначать більше працівників імміграційної служби для опрацювання заявок на отримання статусу біженців.
Відзначається, що особлива увага приділятиметься представникам ЛГБТ, активістам, журналістам та іншим вразливим групам населення.
Лише семеро українських біженців переїхали до США з 1 по 16 березня. Поки неясно, яку кількість нових біженців готові прийняти американці.
- 22 березня Франція запустила план підготовки житла для щонайменше 100 тис. українських біженців.
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