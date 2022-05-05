Майже 40 мінометних прильотів: окупанти обстріляли Сумщину
Увечері 4 травня росіяни 40 разів обстріляли з мінометів Глухівську й Есманську громади Сумщини
Про це в телеграмі написав очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Близько 20-ї години (4 травня, - ред.) росіяни почали зі свого боку кордону обстрілювали наші громади", - зазначив він.
У Глухівській громаді зафіксували близько 20 прильотів у районі села Сопич. Приблизно 18 мінометних прильотів з боку РФ було в Есманській громаді, на околицях Бачівська та Товстодубового. Постраждалих і руйнувань унаслідок обстрілів немає.
- 4 травня росіяни обстріляли Сумщину з гелікоптера та "градів", пошкодивши школу й інфраструктуру.
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