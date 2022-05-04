Росіяни обстріляли Сумщину з гелікоптера та "градів": пошкоджено школу й інфраструктуру
Уночі 4 травня на Сумщині росіяни обстріляли школу в Есманській громаді, кордон біля Юнаківки й територію поблизу Могриці
Про це в телеграмі написав очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч на Сумщині не пройшла спокійно. Близько 3-ї години орки обстріляли школу Есманської громади. Два постріли з гелікоптера, два - з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури", - зауважив він.
Між 6:00 і 7:00 4 травня росіяни з "градів" здійснили артилерійський обстріл кордону біля Юнаківки. З гелікоптерів вони відкрили вогонь по території поблизу Могриці.
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