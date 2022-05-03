Ворог вдарив міноментами по Сумщині, – Живицький
Російські війська вдарили міноментами по Сумській області
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, російські війська знову влаштовують провокації поблизу кордону – близько 12 години зі сторони ворога відкрили вогонь з мінометів по території Глухівської громади.
- На Сумщині підрозділи ДСНС продовжують вести аварійно-відновлювальні роботи на Охтирській ТЕЦ, яка потрапила під російський обстріл ще 3 березня.
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