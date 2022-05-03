На Сумщині тривають аварійно-відновлювальні роботи на Охтирській ТЕЦ, що потрапила під російський обстріл
На Сумщині підрозділи ДСНС продовжують вести аварійно-відновлювальні роботи на Охтирській ТЕЦ, що потрапила під російський обстріл 3 березня
Про це повідомляє ДСНС.
За попередніми даними, на Сумщині рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали Охтирської ТЕЦ, що потрапила під обстріл російських військ 3 березня.
Наразі на місці події тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Рятувальники розібрали 47 кв. м залізобетонних і металевих конструкцій. Крім того, завантажили і вивезли 6 вантажних автомобілів будівельного сміття.
Повідомляється, що на місці працюють 30 осіб та 8 одиниць техніки.
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