На Сумщині тривають аварійно-відновлювальні роботи на Охтирській ТЕЦ, що потрапила під російський обстріл

Про це повідомляє ДСНС.



За попередніми даними, на Сумщині рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали Охтирської ТЕЦ, що потрапила під обстріл російських військ 3 березня.

Наразі на місці події тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Рятувальники розібрали 47 кв. м залізобетонних і металевих конструкцій. Крім того, завантажили і вивезли 6 вантажних автомобілів будівельного сміття.

Повідомляється, що на місці працюють 30 осіб та 8 одиниць техніки.



Нагадаємо, що 3 березня в Охтирці Російська авіація розбомбила ТЕЦ та залізничний вокзал

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