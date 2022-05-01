Сумську область збираються зробити центром розвитку військових і оборонних технологій
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що є ідея зробити Сумську область центром розвитку військових і оборонних технологій
Про це йдеться у відеозверненні Живицького.
За словами голови Сумської ОВА, це унікальна ідея, яку будуть реалізовувати спільно з науковцями і підприємцями.
"Ще є одна унікальна ідея, яку ми будемо реалізовувати спільно з нашими науковцями і підприємцями. Ми хочемо зробити так, щоб Сумщина стала таким певним центром розвитку військових технологій. Центром розвитку оборонних технологій, починаючи від виготовлення безпосередньо зброї до нових наукових розробок, до розробок у галузі ІТ. Технології, які розробляються у Сумах, на Сумщині нашими університетами, користуються попитом в усьому світі, і сьогодні, на жаль війна, але, на щастя, це можливості нового розвитку і розвитку абсолютно нових бізнесів, які до цього часу, можливо, не були настільки актуальними, але вони набувають цієї актуальності", - йдеться у зверненні Дмитра Живицького.
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