Співпрацювали з окупантами: на Сумщині оголосили підозру меру, його заступнику й депутату міськради

Про це в телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.



"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру міському голові Буринської міської ради, його заступнику та одному з депутатів міськради у співпраці з державою-агресором та матеріальному забезпеченні її збройних формувань (ч.4, ч.6 ст. 111-1 КК України)", - заявили в ОГПУ.



Під час окупації Буринської ОТГ Конотопського району Сумської області вони пішли на співпрацю з росіянами. Посадовці підтримували окупантів інформаційно, а також забезпечували їх житлом, пальним та продуктами харчування. Їх затримала поліція. Зараз підозрюваним обирають запобіжні заходи.

28 квітня повідомили про підозру депутату Херсонської міськради, який проводив мітинги за РФ, закликав українців здатися та створив "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок"".

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