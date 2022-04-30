Співпрацювали з окупантами: на Сумщині оголосили підозру меру, його заступнику й депутату міськради
На Сумщині прокуратура повідомила про підозру меру міста Буринь, його заступнику й депутату міськради, які надавали окупантам житло, харчування й пальне
Про це в телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру міському голові Буринської міської ради, його заступнику та одному з депутатів міськради у співпраці з державою-агресором та матеріальному забезпеченні її збройних формувань (ч.4, ч.6 ст. 111-1 КК України)", - заявили в ОГПУ.
Під час окупації Буринської ОТГ Конотопського району Сумської області вони пішли на співпрацю з росіянами. Посадовці підтримували окупантів інформаційно, а також забезпечували їх житлом, пальним та продуктами харчування. Їх затримала поліція. Зараз підозрюваним обирають запобіжні заходи.
- 28 квітня повідомили про підозру депутату Херсонської міськради, який проводив мітинги за РФ, закликав українців здатися та створив "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок"".
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