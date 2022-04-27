На Сумщині росіяни обстріляли прикордонні села з мінометів, понад півсотні "прильотів", - голова ОВА
На Сумщині рашисти обстріляли з мінометів емську громаду
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Есманська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад півсотні прильотів за останні півгодини. Втрати уточнюються", - написав Живицький.
- Нагадаємо, що у неділю росіяни обстріляли Сумщину у Конотопському районі з мінометів та важкої артилерії
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