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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Сумщині росіяни обстріляли прикордонні села з мінометів, понад півсотні "прильотів", - голова ОВА

На Сумщині росіяни обстріляли прикордонні села з мінометів, понад півсотні "прильотів", - голова ОВА

27 квітня, 2022 середа
22:56
війна з Росією Біла Церква. Обстріли

На Сумщині рашисти обстріляли з мінометів емську громаду

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Есманська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад півсотні прильотів за останні півгодини. Втрати уточнюються", - написав Живицький.

  • Нагадаємо, що у неділю росіяни обстріляли Сумщину у Конотопському районі з мінометів та важкої артилерії

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Сумщина
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