На Сумщині росіяни обстріляли прикордонні села з мінометів, понад півсотні "прильотів", - голова ОВА

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Есманська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад півсотні прильотів за останні півгодини. Втрати уточнюються", - написав Живицький.

Нагадаємо, що у неділю росіяни обстріляли Сумщину у Конотопському районі з мінометів та важкої артилерії

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb